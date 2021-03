Pronostic Belgique Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Belgique assure face au Pays de Galles

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Belgique – Pays de Galles :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grande favorite pour le championnat d’Europe du mois de juin, la Belgique débute sa campagne de qualification pour le prochain mondial face au Pays de Galles. Les Belges auront à cœur de se venger de l’Euro 2016 en France, où ils s’étaient inclinés en quart de finale face à ces mêmes Gallois (3-1). Depuis ce revers, les Diables Rouges n’ont cessé de progresser au point d’atteindre le dernier carré du dernier mondial russe, seulement battu par la France, future championne du Monde. Les hommes de Roberto Martinez ont confirmé leurs excellentes dispositions en terminant premiers de leur groupe de Ligue des Nations qui comprenait également l’Angleterre, le Danemark et l’Islande. De plus, la sélection belge arrive à son apogée avec la plupart des cadres qui arrivent dans la trentaine. Martinez déplore deux absences importantes puisqu’Eden Hazard et Alex Witsel sont indisponibles. En revanche, les Kevin de Bruyne, Carrasco, Tielemans, Vertonghen, Alderweireld ou Lukaku sont bien présents. Absent lors du dernier rassemblement, Dries Mertens est de retour et vient de signer un doublé face à la Roma le week-end dernier.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Pays de Galles avait réalisé un excellent Euro 2016 où il avait atteint les demi-finales, battu par le Portugal. Depuis, la sélection de Ryan Giggs a manqué la qualification pour le Mondial russe mais s’est bien reprise en accrochant un ticket pour l’Euro du mois de juin. En effet, les partenaires de Gareth Bale ont fini en 2position de leur groupe derrière la Croatie. Les Gallois ont pu compter sur Aaron Ramsey, décisif lors de la dernière journée en signant un doublé contre la Hongrie pour offrir une place à l’Euro à son pays. Sur leur lancée, les joueurs britanniques ont remporté leur groupe de Ligue des Nations devant la Finlande. Ryan Giggs s’appuie évidemment sur Gareth Bale, qui a montré de bonnes choses lors des dernières semaines avec Tottenham, sur Aaron Ramsay, mais aussi sur des jeunes comme Ampadu, Neco Williams, Harry Wilson, Daniel James ou Tyler Roberts. Supérieure et revancharde, la Belgique devrait s’imposer face au Pays de Galles dans un match avec plus de deux buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique Pays de Galles détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !