Pronostic Belgique Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Belgique accélère face au Pays de Galles

La Belgique a été une nation majeure lors des derniers grands rassemblements internationaux avec notamment une demi-finale de Coupe du Monde en Russie. Depuis cette performance, la sélection belge semble avoir perdu de sa superbe, avec une élimination dès les quarts de finale de l’Euro par l’Italie. Ensuite pour ses débuts dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, la Belgique a été humiliée à domicile par les Pays-Bas (1-4), mais a parfaitement réagi quelques jours plus tard en surclassant à son tour la Pologne de Robert Lewandowski (6-1). Tombés dans un groupe relevé, les Diables Rouges ont de nouveau laissé des points en route en concédant le nul lors du match au Pays de Galles (1-1) en encaissant l’égalisation en toute fin de rencontre. Michy Batshuayi a ensuite permis à la Belgique de s’imposer en Pologne (1-0) pour occuper la 2place du classement derrière les Pays Bas. Pour ce rassemblement, Roberto Martinez a fait appel à un groupe élargi de 30 joueurs dans lequel on retrouve les cadres De Bruyne, Hazard, Witsel, Carrasco, Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Meunier, ou Mertens. Dans cette liste, l’ancien Lyonnais Denayer, qui n’a toujours pas trouvé preneur lors de ce mercato est bien présent, tout comme les Openda, Sels ou Theate qui font le bonheur de leurs équipes en Ligue 1. La seule absence notable est celle de Romelu Lukaku, blessé.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Pays de Galles a réussi l’exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde après des dizaines d’années d’attente. La sélection galloise s’appuie sur ses joueurs clés que sont Gareth Bale et Aaron Ramsey, qui ont souvent porté leur équipe nationale. L’ancien joueur du Real Madrid sera présent lors de ce rassemblement alors que le Niçois est blessé. Promu en Ligue A, le Pays de Galles souffre dans ce début de LDN puisqu’il n’a glané qu’un seul point obtenu lors du nul du match aller (1-1). Lors des autres rencontres, les Gallois se sont inclinés à 2 reprises face aux Pays-Bas (3-2 et 1-2) mais aussi contre la Pologne (2-1). Confirmé dans son poste, Robert Page a appelé les habituels Hennessey, Ampadu, Williams, James ou Gunter. En plus de Ramsey absent, Page déplore la blessure de Ben Davies, cadre de la défense, et de l'inoxydable Joe Allen. Cette sélection regorge de jeunes talents à l’image de l’attaquant de Nottingham Forrest, Brennan Johnson auteur de débuts en Premier League et en sélections remarqués. Devant son public, la Belgique devrait s’imposer face au Pays de Galles dans une rencontre qui s’annonce agréable à suivre face à des Gallois qui ne ferment pas le jeu.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(390€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique Pays de Galles détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !