Pronostic Belgique Maroc : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Nos pronostics pour Belgique - Maroc

La Belgique est passée proche de la correctionnelle

Le Maroc, un pallier à passer

Du classique pour le Maroc, la Belgique avec quelques nouveaux

Les compos probables pour Belgique - Maroc :

Le Maroc tient tête à la Belgique

Nation majeure sur l'échiquier mondial ces 6 dernières années, la Belgique a connu une entame de Coupe du Monde particulièrement compliquée. Mis à mal par une sélection canadienne pourtant novice à ce niveau, les Belges peuvent remercier celui qui est certainement actuellement le meilleur du gardien du monde, Thibaut Courtois. Le portier du Real Madrid a réalisé plusieurs arrêts, dont un sur le penalty du joueur du Bayern Munich Alphonso Davies. Cette parade cruciale a permis aux Diables Rouges de rester dans le match pour faire la différence sur l’une de leurs rares occasions avec un long ballon d’Alderweireld parfaitement négocié par Batshuayi. Ce but fut le seul coup d’éclat d’une équipe belge bien pâle qui reste sur deux prestations très décevantes puisqu’elle s’était déjà inclinée lors de son dernier match de préparation face à l’Egypte. Habituellement très intéressants dans le jeu, les Belges n’ont rien produit et ont montré qu’ils souffraient sur les ballons envoyés dans le dos de leur défense. Roberto Martinez a vu le verre à moitié plein à l’issue de la rencontre, avec les 3 points glanés dans un non-match de sa formation. Face à une équipe marocaine qui semble un peu plus forte que le Canada, la Belgique ne peut pas se permettre ce type de performance.Sur le papier, le Maroc possède un effectif intéressant qui devrait lui permettre d’être compétitif dans les grandes compétitions internationales. Néanmoins, les Lions de l’Atlas ont un cap à passer puisque malgré un jeu intéressant, les Marocains manquent de tranchant dans les 25 derniers mètres. Solide défensivement avec une défense articulée autour de Saiss et Hakimi, la sélection marocaine compte sur un coup de génie de Boufal pour s’imposer. Le choc de la 1ière journée face à la Croatie résume parfaitement ce bilan. Intéressants, les Marocains ont manqué de panache pour bousculer une équipe de Croatie qui semblait pourtant prenable. Pour décrocher son ticket pour le Mondial, le Maroc a signé un parcours parfait en phase éliminatoires avant de prendre le dessus sur la République démocratique du Congo. A l’orée d’affronter la Belgique, les hommes de Regragui sont en confiance avec une série de 5 rencontres sans le moindre but encaissé.Lors de la 1ière rencontre face au Canada, les Belges ont semblé manqué de « jambes » face à une sélection pleine de fougue. L’arrière-garde des Diables Rouges a souffert face à la vitesse des Canadiens et s’en est miraculeusement tirée grâce à l’excellente prestation de Thibaut Courtois. Au milieu de terrain, les Belges n’ont jamais eu la maîtrise à l’image d’un Kevin de Bruyne hors sujet. De son côté, Michy Batshuayi a profité de l’un de ses rares ballons pour faire la différence. Les Carrasco, Dendoncker ou Hazard pourraient perdre leur place au profit des Meunier, Debast ou Trossard.En face, Regragui devrait reconduire son équipe qui se montre solide depuis plusieurs semaines avec un Romain Saiss toujours aussi tranchant. Ashraf Hakimi est évidemment un incontournable sur le flanc droit et a même été dangereux sur coup franc. Son penchant à gauche, Mazraoui a quant à lui été touché et a dû sortir en cours de rencontre. Certainement pas rétabli pour dimanche, il devrait être suppléé par Allah. Face à la lourdeur de la défense belge, les Boufal ou Ziyech auront des espaces et des 1 contre 1 à négocier. Leur efficacité pourrait être la clé de cette rencontre.: Courtois - Debast, Vertonghen, Alderweireld - Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E.Hazard - Batshuayi.: Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Attiyat Allah - Amallah, Amrabat, Ounahi - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.Inquiétants lors de leurs deux derniers matchs, les Belges passeront un vrai test face à une sélection marocaine solide défensivement mais qui manque de tranchant offensivement. Après avoir concédé 22 frappes face au Canada, la Belgique pourrait souffrir si elle reproduisait une telle performance car les Boufal ou Ziyech possèdent une technique supérieure aux attaquants canadiens. Après avoir tenu tête au dernier finaliste du Mondial 2018, le Maroc semble en mesure de prendre au moins un point face à des Diables Rouges désordonnés.