Pronostic Belgique Egypte : Analyse, cotes et prono du match amical

La Belgique se paie logiquement l’Egypte

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Belgique Egypte :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Belgique fait de nouveau partie des favoris pour le titre final lors de cette compétition. Les Diables Rouges possèdent une génération exceptionnelle qui dispute pour certains leur dernière campagne ensemble. Tranquille lors des éliminatoires (6 victoires et 2 nuls), la Belgique a aisément obtenu son ticket pour le Qatar. En revanche, les Belges ont légèrement déçu lors de la dernière Ligue des Nations en finissant 2de leur poule derrière les Pays-Bas et manqueront donc le Final Four. Pour disputer la Coupe du Monde, Roberto Martinez s’est appuyé sur un groupe assez classique dans lequel on retrouve les Witsel, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld ou Tielemans. En attaque, le sélectionneur belge a maintenu sa confiance à Eden Hazard en manque de temps de jeu au Real Madrid, et a pris un risque avec Lukaku régulièrement blessé depuis son retour à l’Inter. Excellent avec Brighton en Premier League, Trossard aura peut-être une belle carte à jouer lors du mois à venir. Côté Ligue 1, les Doku, Openda ou Theate sont tous du voyage.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Egypte a connu une année compliquée avec deux lourds échecs, le premier en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal, et le second lors des barrages pour la Coupe du Monde contre ces mêmes Lions de la Teranga. Mohamed Salah a perdu son duel à distance qu’il s’était livré avec son ancien coéquipier Sadio Mané. Depuis ce revers, les Pharaons ont réagi en se montrant intraitables à domicile avec trois succès en autant de rencontres mais a perdu ses 2 oppositions loin de ses bases, face à l’Ethiopie et contre la Corée du Sud. Pour ce rassemblement, Rui Vitoria a convoqué majoritairement des joueurs évoluant au pays et bien évidemment les Salah, Elneny, Hegazy ou Mostafa Mohamed. A quelques jours du début du Mondial, dans un match joué au Koweït, la Belgique va vouloir finir sur une victoire face à l’Egypte pour accumuler de la confiance. Comme souvent avec les Diables Rouges, on pourrait assister à un match à buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezen EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous récupérez 150€ de BONUS !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique Egypte encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !