Pronostic Belgique Ecosse : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Belgique sur sa lancée face à l’Ecosse

Première de son groupe, la Belgique accueille l'Écosse dans le cadre de la 4e journée des qualifications pour l'Euro 2020. Samedi, les Diables Rouges se sont largement imposés face au Kazakhstan (3-0) lors de la précédente journée. Roberto Martinez, le coach belge, possède un groupe de qualité, et le XI aligné face aux Kazakhs avait fière allure. La tête d'affiche de cette formation est évidemment le nouveau joueur du Real Madrid, Eden Hazard, lqui a de nouveau réalisé une grande saison en club. A domicile, la Belgique est impressionnante et n'a plus perdu depuis le 1er septembre 2016 et une rencontre amicale face à l'Espagne. Pour leur premier match de la campagne de qualification, les Belges avaient largement dominé les Russes (3-1) à Bruxelles. De son côté, l'Écosse occupe la troisième place du groupe avec 6 points. Les hommes de Steve Clarke se sont imposés face à Chypre et San Marin, mais se sont inclinés au Kazakhstan. Ce match en Belgique est leur premier gros test, après avoir affronté trois adversaires modestes. Contre Chypre, Andy Robertson, le Red de Liverpool et capitaine de sa sélection, a délivré ses coéquipiers d'une superbe frappe. En septembre dernier, l'Écosse avait accueilli la Belgique en amical et s'était lourdement incliné (0-4). Les Belges veulent de nouveau s'imposer et mettre à distance un adversaire direct pour les places qualificatives.