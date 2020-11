Pronostic Belgique Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Belgique assure sa place dans le Final 4 face au Danemark

En tête de son groupe de la première édition de Ligue des Nations jusqu’à la dernière journée, la Belgique s’était lourdement inclinée en Suisse, un revers qui avait empêché les Belges de disputer le Final 4. Qualifiés pour le prochain Euro en réalisant un parcours parfait, les Diables Rouges se sont ensuite tournés sereins vers la Ligue des Nations, où ils ont accompli jusqu’à présent un excellent parcours puisqu’ils ont remporté toutes leurs rencontres, hormis celle disputée à Wembley face à la sélection anglaise (2-1). Le week-end dernier, les hommes de Roberto Martinez ont pris leur revanche sur lesen s’imposant à la maison (2-0), grâce à des réalisations de Tielemans et Mertens. Habituellement maître de la possession, la Belgique a été largement dominée par l’Angleterre, mais s’est montrée très forte défensivement et efficace offensivement. Le sélectionneur belge s’appuie sur un groupe classique malgré l'absence d’Eden Hazard, positif au Covid. Il a pu notamment compter ce week-end sur le retour de blessure de Lukaku.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Danemark est toujours dans le coup pour le Final 4. Avec 2 points de retard sur leur adversaire du jour, les Danois sont dans l’obligation de s’imposer ce mercredi pour participer aux prochaines phases finales. Battu d’entrée par la Belgique, le Danemark est depuis invaincu avec des victoires face à l’Islande et l’Angleterre, pour un nul contre ces mêmes Anglais à l’aller. En confiance, les partenaires de Kasper Schmeichel (victime d'un gros KO ce week-end et incertain pour ce match) restent sur 5 victoires consécutives et pourraient poser des problèmes aux Belges. Mais la Belgique ne veut pas renouveler l’erreur de la 1ere édition de Ligue des Nations et devrait tout mettre en œuvre pour s’imposer face au Danemark.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Belgique Danemark détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !