Pronostic Belgique Canada : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Belgique Canada

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

La Belgique en assez du "seum"

Le Canada en apprentissage

Des incertitudes côté belge

Les compo probables :

La Belgique ne rate pas son entrée

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code! Idéal pour parier sur nos pronostics Belgique Canada !t'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbet t'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(330€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(460€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).Avec sa génération dorée, la Belgique a rayonné ces dernières années sur le football mondial. Cependant, les Diables Rouges n’ont pas remporté de Trophée pour récompenser cette domination. Surpris par le Pays de Galles lors de l’Euro 2016, les Belges s’étaient hissés en demi-finale du Mondial 2018 mais avaient buté sur l’équipe de France. Depuis cette défaite, la sélection belge est en perte de vitesse qui s’est traduit par un championnat d’Europe 2020 décevant avec une élimination dès les quarts de finale par l’Italie. Ensuite, lors de la dernière campagne de Ligue des Nations, les hommes de Roberto Martinez ont subi la domination des Pays-Bas, vainqueur du groupe et qui ont dominé à 2 reprises la Belgique (1-4 et 1-0). Ce coup de moins bien s’est également fait ressentir lors du dernier match amical des partenaires de Kevin de Bruyne qui se sont inclinés face à l’Egypte de Mohamed Salah. Surpris d’entrée par le jeu par les Pharaons, les Belges n’ont pas su revenir au score (défaite 2-1), malgré la réduction du score du Lensois Openda. Simple accident de parcours ou revers annonciateur d’un Mondial compliqué, Martinez semble pencher pour la 1ière solution en expliquant que ses hommes n’avaient pas appliqué ses consignes.La dernière participation du Canada à une Coupe du Monde remonte à 1986 au Mexique. Pour composter leur ticket pour le Qatar, les Canucks ont remporté leur groupe des éliminatoires de la zone Concacaf devant les Etats-Unis et le Mexique. Cette performance est à mettre au crédit d’une génération talentueuse qui progresse régulièrement. Lors de la dernière Gold Cup, la sélection canadienne avait déjà montré les progrès accomplis en se hissant en demi-finale, battu par le Mexique. Depuis sa qualification pour le Mondial, le Canada a disputé plusieurs rencontres amicales avec des résultats mitigés. En effet, les Canadiens ont certes dominé le Qatar (2-0) mais ils ont été battus par l’Uruguay (0-2). Dans le cadre de la préparation pour le Mondial, les Canucks ont disputé deux rencontres amicales, la première sans ses joueurs évoluant en Europe pour un nul contre le Bahrein (2-2) et la seconde avec le groupe engagé pour la Coupe du Monde pour un succès sur le Japon (1-2).Roberto Martinez n’a pas réellement surpris lors de l’annonce de sa liste pour la Coupe du Monde. Cependant, le coach espagnol doit faire face à quelques incertitudes avec l’état de santé de Romelu Lukaku, qui a très peu joué depuis son retour à l’Inter. L’attaquant intériste ne sera d'ailleurs pas disponible pour disputer le 1er match. De son côté, Eden Hazard vit des heures difficiles depuis qu’il a rejoint le Real Madrid et son état de forme interroge. En revanche, Martinez peut compter sur son maître à jouer Kevin de Bruyne toujours aussi brillant et sur ses cadres que sont Courtois, Castagne, Carrasco, Tielemans ou Witsel. De plus, certains éléments pourraient tirer leur épingle du jeu lors de ce Mondial comme Trossard étincelant avec Brighton ou le jeune Openda souvent décisif quand Martinez fait appel à lui.De son côté, le Canada s’appuie sur une jeune génération talentueuse symbolisée par les Jonathan David ou Alphonso Davies, qui font le bonheur de Lille et du Bayern Munich. L’attaquant nordiste a réalisé un très bon début de saison et aura à cœur de briller lors de ce Mondial pour passer un pallier. Ces joueurs seront accompagnés par Laryn du Club Bruges ou par Hoilett qui évolue à Reading.: Courtois - Debast, Vertonghen, Alderweireld - Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E.Hazard - Batshuayi.: Borjan - Johnston, Miller, Vitoria - Laryea, Piette, Eustaquio, Adekugbe - Davies - Larin, David.Auteur d’une phase de poule parfaite en 2018, la Belgique connait l’importance de bien débuter une Coupe du Monde. Marqués par leur défaite en amical face à l’Egypte, les Diables Rouges devraient élever leur niveau de jeu face au Canada. Cette rencontre s’annonce agréable face à une sélection canadienne qui n’a rien à perdre dans ce groupe relevé. Avec Davies, Laryn ou David, le Canada possède des éléments capables de contre-attaquer rapidement. Forte de son expérience, la Belgique devrait prendre le dessus sur un Canada qui dispute sa 1ière Coupe du Monde.Retrouvez le Pronostic Belgique Canada encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !