Pronostic Belgique Biélorussie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Belgique se rattrape face à la Biélorussie

Annoncée comme un candidat au titre pour l'Euro du mois de juin, la Belgique connaît une saison moins aboutie que lors des exercices précédents. En effet, les Diables Rouges avaient pris l'habitude d'archi-dominer leurs adversaires et de s'imposer assez facilement. Lors de la dernière Ligue des nations, les Belges ont montré face à l'Angleterre (défaite 2-1 à Wembley) qu'ils étaient prenables. Pour débuter cette campagne de qualification pour le Mondial 2022, les Diables Rouges se sont défaits du Pays de Galles (3-1) au terme d'une prestation loin d'être convaincante. Lors de la deuxième journée, les Belges ont rencontré plus de difficultés à Prague face à une solide sélection tchèque qui est parvenue à résister à la Belgique (1-1). A quelques mois de l'Euro, les Belges veulent finir sur une bonne note et s'imposer avec la manière face à la Biélorussie. En finissant 4de son groupe de qualification pour l'Euro 2021, la Biélorussie n'est pas parvenue à se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Bien partie en Ligue des Nations, la Sbornaya s'est inclinée lors de la finale du groupe face à l'Albanie (3-2) et ne montera donc pas en Ligue B. Lors de ce rassemblement, les Biélorusses ont disputé une rencontre amicale face au Honduras pour un résultat nul (1-1). Le week-end dernier, la Biélorussie a lancé sa campagne de qualification de très belle manière en dominant l'Estonie (4-2) avec un doublé de l'attaquant du Lokomotiv Moscou Vitali Lisakovich.