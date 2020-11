Pronostic Belgique Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Belgique – Angleterre : des buts de chaque côté comme à l’aller

L'opposition entre la Belgique et l'Angleterre dans le groupe 5 de la ligue A de la Ligue des Nations est décisive pour la participation au prochain Final 4. En effet, les Diables Rouges occupent actuellement la première place du classement FIFA, grâce à leurs excellentes performances avec un quart de finale à l'Euro 2016 et une demi-finale lors de la Coupe du Monde en Russie. De plus, les protégés de Roberto Martinez ont réalisé un parcours parfait lors des éliminatoires de l'Euro en remportant toutes leurs rencontres, dont les deux face au plus sérieux adversaire de la poule, la Russie. Lors de cette Ligue des Nations, les Belges ont remporté 3 des 4 matchs disputés, face à l'Islande (aller et retour), et au Danemark. Le seul faux-pas commis remonte au mois dernier lors du déplacement à Wembley face à l'Angleterre. Dominateurs, les Belges n'avaient pas su concrétiser au tableau d'affichage (2-1). Pour ce rassemblement, Roberto martinez est privé d'Eden Hazard, positif au Covid. Mais on le sait le potentiel offensif des Diables Rouges est incryable. En milieu de semaine, les Belges ont dominé la Suisse en amical (2-1) sans Hazard ni Lukuaku, mais grâce à un doublé de Batshuayi.

De son côté, l'Angleterre est l'autre grand favori du groupe et présente un parcours quasiment semblable. La sélection des possède pour l'instant deux points de retard sur la Belgique. Victorieux en Islande (1-0), les Anglais ont ensuite été tenus en échec au Danemark. Les partenaires d'Harry Kane ont, le mois dernier, obtenu donc une précieuse victoire face à la Belgique, qu'ils n'ont pas su confirmer face au Danemark (0-1). Southgate possède de forts talents sur le plan offensif avec les Kane, Sterling, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin ou Grealish. En milieu de semaine, les Anglais se sont tranquillement imposés face à une faible sélection irlandaise (3-0) avec justement des buts des jeunes Sancho et Calvert-Lewin. Comme à l'aller, on devrait voir un match avec des buts de chaque côté.