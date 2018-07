Pronostic Belgique Angleterre : 280€ à gagner sur le match pour la 3ème place

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

L'armada offensive de la Belgique doit se racheter

Les Anglais ont déçu

Les Belges ont un effectif plus dense

Les compo probables :

Les Diables Rouges pour une 3ème place historique

Impressionnants depuis le début de la compétition, les Belges sont tombés en demi-finale face à une solide et intelligente équipe de France. Habituellement efficaces offensivement, les Diables Rouges se sont cassés les dents sur le système tactique mis en place par Didier Deschamps qui a demandé à tous ses joueurs de défendre à la perte de balle. Avant d'affronter la France, Lukaku et ses partenaires avaient inscrits 14 but en 5 rencontres (soit près de 3 par match). Les Diables Rouges ont trop de qualités devant, avec un Eden Hazard étincelant depuis le début du Mondial ou un Kevin de Bruyne bien meilleur quand il est positionné plus haut sur le terrain, pour rester deux matchs sans marquer.Si les Anglais ont rempli leur objectif d'enfin revivre une demi-finale de coupe du Monde 38 ans après 1990, ils ont gâché leur chance de remporter le titre face à une vaillante équipe croate. Contre la Croatie, le système tactique anglais en 3-5-2 a bien fonctionné pendant 45 minutes, mais la technique croate a ensuite mis en évidence les faiblesses du jeu anglais. S'ils sont terriblement efficaces sur coups de pied arrêtés, lesconnaissent beaucoup de difficultés à se créer des opportunités dans le jeu, et ils ont lâché physiquement en 2ème mi-temps sur leurs trois matchs à élimination directe (contre la Colombie, la Suède et la Croatie).Dans le cadre d'un match pour la troisième place d'un Mondial, il est envisageable de voir les sélectionneurs procéder à quelques changements, car certains joueurs sont éreintés. Néanmoins, la Belgique devrait garder un 11 de départ sérieux pour aller chercher leur meilleure performance de l'histoire en Coupe du Monde. Suspendu contre les Bleus et seul latéral droit de formation belge Thomas Meunier sera de retour. De son côté, Gareth Southgate devrait effectuer pas mal des changements. Kieran Trippier qui a quitté le match en 2nde mi-temps des prolongations et laissé ses partenaires à 10, souffre d'un problème aux adducteurs. Alexander Trent-Arnold, révélation de Liverpool, devrait lui succéder. Son pendant côté gauche, Ashley Young a terminé épuisé, et une titularisation de Danny Rose est probable. Au milieu de terrain, l'essentiel Jordan Henderson (fatigue musculaire) a énormément donné et devrait être suppléé par Eric Dier. Derrière, Walker est lui aussi incertain.Courtois – Alderweireld, Kompany, Verthongen – Meunier, Witsel, Fellaini (ou De Bruyne), Chadli – De Bruyne (ou Januzaj), Lukaku, HazardPickford – Walker (ou Cahill), Stones, Maguire – Trent-Arnold, Dier, Lingard, Alli (ou Rashford), Rose – Kane, SterlingCes deux formations se trouvaient au 1er tour dans le même groupe et l'équipe B des Diables Rouges s'était imposée contre les remplaçants anglais. Ce match avait permis de voir la richesse de l'effectif de Roberto Martinez, supérieur à celui de Gareth Southgate. Historiquement, le match pour la troisième place est riche en buts. Depuis 1978, au moins 3 buts ont toujours été marqués. Les Belges, avec leur potentiel offensif, sont les favoris logique, d'autant qu'avec cette troisième place, ils rentreraient dans l'histoire du football belge.