Pronostic Belfort Annecy : analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Annecy évite le piège tendu par Belfort

Pas totalement professionnelle, cette équipe de Belfort évolue cette saison en Nationale 2 où elle occupe une place en milieu de tableau. Larguée dans la course à la 1place, elle va même devoir mettre les bouchées doubles en seconde partie de saison pour s'éviter toute frayeur dans la course au maintien. Déjà remarqués en 2019-2020 en Coupe de France, les Franc-Comtois s'étaient hissés jusqu'en quart de finale de cette compétition. Plutôt épargnés par le tirage au sort jusqu'ici, ils disputeront leur premier match face à une équipe hiérarchiquement supérieure ce dimanche en recevant Annecy. Notons que la semaine dernière, les Belfortains ont assez mal préparé ce rendez-vous en s'inclinant face à Colmar (1-0). Annecy, de son côté, a débarqué l'été dernier dans le monde professionnel sans tambour ni trompette après plus de 30 ans d'absence en Ligue 2. Malgré une mise en route difficile, les promus ont finalement su se mettre au niveau des exigences de la 2division nationale française et ils se trouvent désormais hors de la zone rouge, à la 12place, avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Invaincus en compétition depuis fin octobre, les Hauts-Savoyards ont étrillé Villerupt Thil au tour précédent (1-6) et ils restent sur un succès plein de maîtrise acquis la semaine dernière à la maison face au Paris FC (2-0). Très sérieux, les hommes de Laurent Guyot ne devraient pas tomber dans le piège tendu par les amateurs dans cette rencontre.