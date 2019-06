Pronostic Bélarus Allemagne : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Une deuxième victoire consécutive pour l’Allemagne en Biélorussie !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Biélorussie - Allemagne chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Biélorussie a terminé en tête de son groupe de Ligue des nations devant le Luxembourg, la Moldavie et San Marin. Par contre, sa campagne de qualifications pour l’Euro 2020 a très mal débuté avec deux défaites concédées aux Pays-Bas (4-0) et en Irlande du Nord (2-1). Tombée dans un groupe relevé qui comprend également l’Allemagne, la formation de Kriushenko est déjà au pied du mur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Allemagne a vécu des mois agités. Décevante lors du Mondial puis reléguée en Ligue des Nations, laa été sous le feu des critiques. Le sélectionneur Joachim Löw a tranché dans le vif et a décidé de tourner une page, se privant des Hümmels, Müller et Boateng et de donner sa chance aux jeunes. Ce pari a réussi puisque pour leur premier match, ces Allemands new look se sont imposés aux Pays-Bas (2-3) avec des buts des pépites Sané et Gnabry. Pour cette rencontre, Löw déplore les absences de Rüdiger, Toni Kroos et de Ter Stegen. Le potentiel allemand est toutefois riche puisque le coach peut compter sur les Reus, Werner, Gundogan, etc. Censé être bien au dessus de la Biélorussie, l’Allemagne devrait s’imposer en Biélorussie avec au moins deux buts d’écart.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavec