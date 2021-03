Pronostic Beauvais Boulogne : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Boulogne focalisé sur son maintien avant Beauvais

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Beauvais Boulogne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ancien pensionnaire de Ligue 2, Beauvais vient de remporter le championnat de National 3. Promu en N2, le club n'a pu jouer que 9 matchs dans sa nouvelle saison en raison du contexte sanitaire. Pour la reprise de son groupe ce week-end, Beauvais est allé s'imposer chez la réserve du Stade de Reims (1-2). Il s'agit de sa 5e victoire consécutives toutes compétitions confondues puisque le club a passé 3 tours de Coupe de France. Le club intègre dans son effectif des anciens professionnels comme Romain Elie, Florian Pinteaux, et surtout l'ancien goleador caennais Mathieu Duhamelchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Boulogne sur Mer a lui aussi connu la Ligue 2 il n'y a pas si longtemps. Entraîné par le Breton Laurent Guyot, le club est 17de National, dans la zone rouge d'un championnat sur lequel il n'a plus gagné depuis 5 rencontres (3 défaites et 2 nuls dont 1 arraché ce week-end dans les dernières minutes face à Villefranche. La Coupe de France n'est sans doute pas la priorité majeure de Boulogne en cette fin de saison, et étant donné qu'il n'y a qu'une division d'écart entre les deux clubs, Beauvais pourrait en profiter pour s'imposer à domicile et passer ce tour. La cote est très belle, à tenter avec le 1er pari remboursé de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Beauvais Boulogne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !