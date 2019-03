Pronostic Bayern Wolfsburg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Le Bayern de retour au sommet après son match contre Wolfsburg

Avec sa large victoire chez le Borussia Mönchengladbach et la défaite de Dortmund à Augsbourg, le Bayern se retrouve désormais leader ex-æquo avec l'équipe de Favre. Comptant de nombreux points de retard à la trêve, la formation de Niko Kovac a progressivement refait son retard en profitant également de la baisse de régime du BVB. La démonstration réussie sur la pelouse de Mönchengladbach (1-5) prouve que cette formation est parée pour la course au titre, dans cette dernière ligne droite. Le club bavarois veut également préparer idéalement la venue de Liverpool en milieu de semaine prochaine. En ballottage favorable dans ce 1/8e de C1 suite à son nul sans but à l'aller, Munich se retrouve dans la course sur tous les tableaux. Dans son stade, le Bayern s'est montré très performant cette saison et seul le Borussia Mönchengladbach a réussi à s'y imposer. Septième, Wolfsbourg est toujours à la lutte pour les places européennes. Le club de Bruno Labbadia se comporte très bien en déplacement et présente le second bilan de la Ligue derrière le Bayern. Les Loups se sont imposés 7 fois sur 12 à l'extérieur. Cependant les partenaires de Guivalogui connaissent énormément de difficultés à Munich. En effet, lors des 24 dernières confrontations à Munich, le bilan est de 22 victoires pour le Bayern pour 2 nuls et 0 victoire de Wolfsburg. Pour cette rencontre, nous voyons des Bavarois de retour au premier plan s'imposer avec au moins 2 buts d'avance.