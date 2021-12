Pronostic Bayern Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich finit son année sur un classique face à Wolfsbourg

Grand favori à sa succession pour le titre de champion en Allemagne, le Bayern vient d'effectuer la moitié du chemin en s'assurant le titre honorifique de champion d'automne grâce à son large succès face à Stuttgart (0-5). Le grand homme de cette rencontre n'a pas été le coutumier Robert Lewandowski auteur pourtant d'un doublé, mais Serge Gnabry. L'international allemand a été étincelant avec un triplé et deux passes décisives en faveur du buteur polonais. La seule mauvaise nouvelle venue de la Mercedes-Benz Arena est la blessure de Kingsley Coman. En tête de la Bundesliga, le club bavarois a consolidé sa place. Surpris à Augsbourg (2-1), les hommes de Nagelsmann ont ensuite aligné 4 victoires consécutives face à l'Arminia Bielefeld (1-0), le Borussia Dortmund (2-3), Mayence (2-1) et Stuttgart (0-5). Malgré les absences actuelles de Kimmich et Goretzka, le Bayern dispose d'un effectif de qualité capable de pallier ces indisponibilités importantes. De son côté, Wolfsbourg avait été l'une des surprises de la dernière saison en Bundesliga. En effet, les Loups avaient réussi un joli exercice au cours duquel ils avaient accroché une place dans le Top 4. En Ligue des Champions, Wolfsbourg s'est lourdement incliné lors de la dernière journée face à Lille (1-3) et a vu son espoir de participer aux 8de finale s'envoler. Ce revers ne fait que confirmer le passage extrêmement compliqué des partenaires de Guivalogui qui restent sur 7 défaites et un nul lors des 8 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Dominé par Stuttgart (qui vient d'en prendre 5 par le Bayern) le week-end dernier, Wolfsbourg a pensé retrouver le chemin de la victoire face à Cologne en milieu de semaine. Menant à 2 reprises, les Loups sont tombés sur un Anthony Modeste très efficace, auteur d'un doublé (score final 3-2 pour le FC Cologne). Pour terminer l'année en beauté, le Bayern devrait s'imposer tranquillement face à une formation de Wolfsbourg déjà tournée vers la trêve internationale et le début d'année 2022, et qui encaisse énormément de buts en ce moment.