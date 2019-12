Pronostic Bayern Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Un match ouvert entre le Bayern et Tottenham !

Le match aller entre le Bayern et Tottenham fut l'un des matchs marquants de la phase de groupe. Les Bavarois s'étaient imposés 7-2 à Londres. Les deux formations ont pour particularité d'avoir licencié depuis leurs coachs respectifs. Encore trop fébrile défensivement, le Bayern vient de perdre ses deux derniers matchs face à Leverkusen (2-1) et surtout face à l'actuel leader de Bundesliga le Borussia Mönchengladbach (2-1). Le club bavarois se retrouve désormais à la septième place en championnat, hors des places qualificatives pour l'Europe. En Ligue des Champions, les Allemands ont réussi un carton plein en remportant leurs 5 matchs. Le Bayern possède le meilleur buteur de la compétition, le Polonais Robert Lewandowski qui compte déjà 10 buts au compteur. Les de Tottenham ont fait le nécessaire en s'imposant lors de leurs trois derniers matchs de C1 face à l'Etoile Rouge Belgrade (les 2 confrontations) et le retour contre l'Olympiakos. José Mourinho a remporté 4 des 5 matchs disputés à la tête des Spurs, mais a perdu l'un des plus importants, à Manchester United dans une rencontre à buts (2-1). Cette rencontre sans enjeu devrait nous offrir un match plaisant entre deux formations qui marquent et prennent beaucpup de buts en ce moment. Un match ouvert avec des buts de chaque côté est très possible, comme lors de 5 des 6 derniers matchs de Tottenham et comme lors des 2 derniers matchs des Bavarois.