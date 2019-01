Pronostic Bayern Stuttgart : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern tranquille face à Stuttgart !

Depuis leur défaite concédée à Dortmund mi-novembre, les Bavarois vont bien mieux et restent sur 9 matchs sans revers. En Bundesliga, le Bayern a enchaîné 6 succès consécutifs dont 4 sans encaisser de but. A six unités du Borussia, les hommes de Niko Kovac doivent engranger des points pour mettre la pression sur la formation de Lucien Favre. Le buteur polonais Lewandowski retrouve des couleurs et affiche déjà 11 réalisations. A quelques semaines du choc face à Liverpool en Ligue des Champions, le Bayern doit élever son niveau de jeu dans cette dernière ligne droite de la saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Bayern affronte Stuttgart, 16, qui lutte pour son maintien. La formation de Benjamin Pavard (futur bavarois) connaît d’énormes difficultés en déplacement, avec une seule victoire, chez le dernier Nuremberg. De plus, hors de ses bases, Stuttgart a seulement inscrit 6 buts (3 lors du match à Fribourg et 2 lors de la victoire à Nuremberg). Lors de 6 de leurs 7 revers en déplacement, les coéquipiers de Pavard n’ont pas été en mesure d’inscrire le moindre but. Pour ce match, nous voyons le Bayern s’imposer sans concéder de but comme il l'a fait sur ses deux derniers matchs à domicile (face à Nuremberg et Leipzig).- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Stuttgart encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !