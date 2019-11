Pronostic Bayern Olympiakos : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Un Bayern à réaction face à l’Olympiakos !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern - Olympiakos :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich connaît un début de saison décevant. Ce départ poussif a été fatal à Niko Kovac, qui n’a pas survécu à la claque reçue à Francfort ce week-end (5-1). Les Bavarois ont laissé des points en route lors de 3 des 4 dernières rencontres de Bundesliga, ce qui est très rare pour le Bayern. Cependant en Ligue des Champions, les Allemands réussissent un parcours sans faute et pourraient assurer leur qualification ce mercredi en s’imposant à domicile. Les partenaires de Benjamin Pavard ont certainement livré leur meilleure prestation de la saison en C1 lors de la victoire à Tottenham (2-7). Le Bayern retrouve l’Olympiakos contre lequel il s’était imposé difficilement en Grèce où il n'est jamais facile de l'emporter (3-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Olympiakos mène le championnat grec devant le PAOK. Les partenaires de Valbuena sont toujours invaincus au niveau national (7 victoires et 2 nuls). En Ligue des Champions, les Grecs ont posé des problèmes à Tottenham (2-2) et au Bayern (2-3) à domicile mais ont connu plus de difficultés pour leur unique déplacement, se faisant battre chez l’Etoile Rouge Belgrade (3-1). Impeccable en C1, le Bayern paraît nettement plus fort que l’Olympiakos et devrait s’imposer tranquillement à domicile.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 10€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Olympiakos encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !