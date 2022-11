Pronostic Bayern Munich Werder Brême : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich sûr de sa force face au Werder Brême

A quelques jours du début de la Coupe du Monde, le Bayern Munich est dans une forme exceptionnelle avec 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette dynamique a permis au club bavarois de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions après un bilan exceptionnel avec 6 victoires, 18 buts inscrits et seulement 2 concédés (à Plzen). En milieu de semaine, les Bavarois se sont tranquillement imposés face à l'Inter (2-0) grâce à Pavard et Choupo-Mouting. L'ancien Parisien, à l'image de son club, enchaîne les buts avec 9 réalisations lors des 7 dernières rencontres. Le week-end dernier, le Bayern a débuté pied au plancher contre le Hertha Berlin en prenant 3 buts d'avance lors des 40 premières minutes, avec un doublé du Camerounais. Par la suite, le club munichois s'est déconcentré et a permis le retour du Hertha (score final 3-2). Grâce à cette victoire, le Bayern a repris les commandes de la Bundesliga avec 2 points d'avance sur l'Union Berlin qui a perdu dimanche. La force de Nagelsmann vient de sa profondeur d'effectif puisqu'au moins 5 joueurs ont marqué au moins 4 buts depuis le début du championnat. Le jeune Musiala est actuellement le meilleur scoreur de son équipe avec 8 réalisations.

En face, le Werder Brême a retrouvé l'élite cette saison et se comporte plutôt bien. En effet, le Werder pointe à la 7place du classement avec seulement 1 point de retard sur les places européennes. Battu deux fois consécutivement par Mayence et Fribourg, le club de Brême a retrouvé les joies de la victoire lors des deux dernières journées contre le Hertha Berlin (1-0) et le week-end dernier face à la lanterne rouge, Schalke 04 (2-1). Le Werder a pu compter sur Fullkrug, buteur pour la 11fois de la saison. Sur la lancée de la saison passée, l'Allemand enchaîne les buts. Impressionnant en début de saison loin de ses bases avec notamment une victoire renversante à Dortmund, le Werder reste sur deux revers en déplacement à Paderborn en Coupe d'Allemagne et contre Fribourg (2-0) en Bundesliga. Dans une forme exceptionnelle, le Bayern devrait faire parler de sa supériorité pour se défaire du Werder dans une rencontre agréable.