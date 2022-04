Pronostic Bayern Munich Villarreal : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue des Champions

Le Bayern se réveille face à Villarreal

Le Bayern Munich fait partie des grands favoris de la Ligue des Champions. Cependant, la formation allemande a un gros challenge qui se présente avec le match retour contre Villarreal. Battu à l'aller (1-0), le club bavarois est dans l'obligation de s'imposer pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Les hommes de Nagelsmann avaient connu un scénario quasiment semblable au tour précédent. En effet, après avoir été tenu en échec en Autriche face au RB Salzbourg (1-1), le Bayern avait fait feu de toutes parts contre les Autrichiens à l'Allianz Arena (7-1), avec un triplé de Lewandowski. En Bundesliga, le club bavarois s'attache à confirmer son avance sur ses poursuivants. Actuellement, le Bayern possède 9 points de plus que le Borussia Dortmund et se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion. Le week-end dernier, les partenaires de Manuel Neuer ont souffert pour se défaire d'Augsbourg (1-0) grâce à une réalisation de Lewandowski en toute fin de rencontre sur penalty. Pour renverser Villarreal, Nagelsmann compte évidemment sur son buteur polonais, meilleur buteur de cette campagne de Ligue des Champions avec 12 réalisations. A ses côtés, on devrait retrouver les Coman, Müller, Gnabry ou Sané. Pour ce choc, le Bayern devrait seulement être privé de Choupo-Moting, Sarr et Tolisso.

En face, Villarreal est le tenant du titre de l'Europa League où il avait déjoué tous les pronostics en sortant notamment Arsenal en demi-finale et Manchester United en finale. Sûr de sa force sur la scène européenne, le Sous-Marin jaune a réalisé une très belle campagne de Ligue des Champions. En effet, les Espagnols ont fini 2d'un groupe relevé où l'on retrouvait Manchester United et l'Atalanta Bergame notamment. Ensuite, les hommes d'Emery ont réalisé un exploit en 8de finale en éliminant la Juventus. Après avoir signé un nul à l'aller (1-1), Villarreal est allé s'imposer en Italie en inscrivant 3 buts dans les 10 dernières minutes (0-3). Sur sa lancée, le club espagnol a sorti une très belle prestation face au Bayern Munich en quart de finale pour s'imposer sur le plus petit des scores (1-0). Ce résultat ne reflète pas la physionomie du match qui avait vu les Espagnols avoir plusieurs grosses opportunités d'aggraver le score. En Liga en revanche, l'équipe de Pau Torres voit les places européennes s'éloigner puisqu'elle accuse 8 points de retard sur la Real Sociedad, sixième. Lors de la dernière journée, Villarreal a dû se contenter d'un nul à domicile face à l'Athletic Bilbao (1-1) mais Emery avait changé son 11 de départ dans son ensemble. Comme face à Salzbourg, le Bayern pourrait afficher un tout autre visage pour son match retour à domicile. Il devrait cette fois trouver la faille face à cette équipe de Villarreal qui présente tout de même une expérience moindre.