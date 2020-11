Pronostic Bayern Munich Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern Munich tranquille face à Salzbourg

Champion d'Europe cet été, le Bayern remet sa couronne en jeu cette saison. Après 3 journées de phase de groupe, les Bavarois se sont montrés impressionnants avec une large victoire face à l'autre favori du groupe, l'Atlético Madrid (4-0). Ensuite, les Allemands ont rencontré plus de problèmes face à une valeureuse formation du Lokomotiv Moscou (2-1). Lors de la dernière journée, le Bayern a été tenu en échec pendant plus de 75 minutes par le RB Salzbourg mais a fini en trombe la rencontre pour s'imposer avec 4 buts d'avance (2-6). Avec 9 points au compteur et une différence de buts largement favorable, le club bavarois a un pied en huitième de finale de la Ligue des champions. Un succès face à Salzbourg ce mercredi leur assurerait une place dans les 16 dernières équipes. En Bundesliga, malgré son statut de leader, le Bayern est moins fringant qu'il ne l'est sur la scène européenne. Le week-end dernier, les protégés de Flick ont partagé les points avec le Werder Brême à l'Allianz Arena (1-1).

De son côté, Salzbourg occupe la dernière place du groupe avec 1 point, obtenu lors du nul à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-2). Le club autrichien, sans démériter, s'est ensuite incliné au Wanda Metropolitano face à l'Atletico (3-2) dans un match spectaculaire. Lors du match aller face au Bayern, Salzbourg a réalisé une prestation de bonne facture mais a été puni par l'efficacité bavaroise en fin de match (2-6). En tête de son championnat, le club autrichien reste cependant sur un nul face au Rapid Vienne (1-1) et une défaite à domicile face au Sturm Graz (1-3). Largement supérieur, le Bayern Munich devrait tranquillement s'imposer à domicile et valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1.