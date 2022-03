Pronostic Bayern Munich Salzbourg : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale retour de Ligue des champions

Le Bayern Munich en patron face à Salzbourg

Tenu en échec en Autriche (1-1) à l'aller, le Bayern Munich doit élever son niveau lors de cette manche retour. En effet, les Bavarois connaissent un coup de moins bien depuis quelques semaines avec plusieurs contre-performances, notamment une défaite face à Bochum (4-2) et le nul contre Salzbourg (1-1). Au match aller, le Bayern a été tout proche de rentrer avec une défaite, mais Kingsley Coman a réussi à égaliser en toute fin de rencontre. Suite à ce match nul, les hommes de Nagelsmann se sont relancés en prenant le dessus sur le promu Greuther Furth (4-1) mais aussi sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (0-1). Le week-end dernier, les partenaires de Robert Lewandowski affrontaient le Bayer Leverkusen dans l'affiche de la 25journée de Bundesliga. Bien partis grâce à l'ouverture du score de Süle, les Bavarois ont montré leur fébrilité défensive actuelle en concédant plusieurs opportunités et en permettant au Bayer de revenir sur un but de Müller contre son camp. Un peu mieux en seconde période, le Bayern n'a pas réussi à s'imposer. Absent contre Leverkusen mais aussi au match aller, Manuel Neuer pourrait effectuer son retour face à Salzbourg, tout comme Lucas Hernandez, suspendu en Bundesliga et qui devrait apporter sa hargne dans le secteur défensif.

Salzbourg avait donc été tout proche de décrocher une victoire de prestige à l'aller mais s'était fait rejoindre dans le temps additionnel. Pour atteindre ces 8de finale, le club autrichien a fini en 2position derrière Lille. Depuis son match nul contre le Bayern, Salzbourg a disputé 3 journées de championnat avec un bilan de deux succès à domicile face à Wolfsberger (2-0) et contre Altach (4-0) pour un nul contre LASK (0-0). Dans son championnat national, la formation autrichienne écrase la concurrence avec 18 points d'avance sur son premier poursuivant mais a tout de même perdu des points récemment à l'extérieur (1 victoire, 1 nul et 1 défaite sur ses 3 derniers déplacements). Salzbourg avait également souffert hors de son stade en phase de poules puisqu'il avait perdu à Wolfsbourg et Lille pour un nul à Séville. Au niveau de l'effectif, Salzbourg s'appuie sur de jeunes joueurs prometteurs à l'image des Adamu, Adeyemi ou Aaronson qui débutent tout juste leur vingtaine. A domicile et à l'expérience, le Bayern devrait prendre le dessus sur Salzbourg et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Auteur de 9 buts en 7 matchs dans la compétition européen, Lewandowski tentera de retrouver le chemin des filets.