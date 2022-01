Pronostic Bayern Munich Monchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern se méfie de Gladbach’

Tenu en échec lors de la 1ière journée de Bundesliga puis humilié en Coupe d'Allemagne (5-0) par le Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich désire prendre sa revanche lors de cette rencontre qui ouvre la phase retour. Les hommes de Nagelsmann ont déjà pris les commandes de la Bundesliga avec une avance confortable de 9 points sur Dortmund. Avant la trêve hivernale, le club bavarois avait été impressionnant avec 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues. En Bundesliga, les Bavarois s'étaient notamment défaits de Mayence (2-1), de Stuttgart (0-5) et de Wolfsbourg (4-0). Comme souvent, le Bayern peut s'appuyer sur un Robert Lewandowski toujours aussi performant avec 19 buts inscrits en championnat. Le bilan à mi-parcours est excellent puisque la formation munichoise est qualifiée pour les 8e de finale de la ligue des Champions où elle affrontera Salzbourg. De plus, le Bayern possède les meilleures attaques et défense en Bundesliga. Julen Nagelsmann fait face comme la plupart des entraineurs à la propagation du Covid dans son effectif puisque les Hernandez, Kouassi, Tolisso, Neuer et Coman ont tous été positifs ces derniers jours.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach est en difficulté cette saison avec une décevante 14e place avec seulement 2 points d'avance sur le 1er relégable, Stuttgart. Les partenaires de Pléa ont certes réussi deux belles prestations face au Bayern cette saison, mais ne connaissent pas la même réussite en Bundesliga. Huitième de finaliste de la Ligue des Champions l'an passé, Gladbach' est sur une terrible série de 5 journées sans la moindre victoire avec 4 défaites et un nul. Lors de ce difficile passage, le Borussia a notamment encaissé un terrible 6-0 à domicile face à Fribourg. L'effectif de Gladbach est pourtant intéressant avec les Plea, Thuram, Zakaria, Embolo, Ginter ou Sommer. Pour cette première affiche de l'année 2022 en Bundesliga, le Bayern devrait confirmer son statut et prendre le dessus sur une équipe de Gladbach'.