Pronostic Bayern Munich Lokomotiv Moscou : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Bayern Munich termine sur une bonne note face au Lokomotiv Moscou

Champion d'Europe en titre, le Bayern a survolé son groupe. En effet, les Bavarois ont quasiment réalisé un parcours sans-faute puisqu'ils comptent 13 points en 5 journées. La semaine passée, le Bayern, déjà assuré de participer aux huitièmes de finale de la LDC, a réalisé le nul à Madrid face à l'Atletico (1-1), avec une équipe fortement remaniée. Dominés par les Colchoneros, les Allemands n'ont pas rompu et ont égalisé en fin de match sur un penalty de Thomas Muller. En Bundesliga, les Bavarois ont été tenus en échec par leur dauphin, Leipzig (3-3), le week-end dernier. Dans cette rencontre spectaculaire, l'international français Kingsley Coman s'est signalé en offrant 3 passes décisives, dont 2 pour Muller. Invaincu à domicile et vainqueur de ses 2 matchs de C1 dans son stade (4-0 contre l'Atlético et 3-1 face à Salzbourg), le Bayern devrait assurer l'essentiel face à une formation du Lokomotiv Moscou dans le dur.

Le Lokomotiv Moscou occupe la dernière place du groupe, mais possède un mince espoir de qualification pour l'Europa League. En effet, les Moscovites doivent s'imposer en Bavière et espérer que Salzbourg ne batte pas l'Atlético. Au niveau national, le Lokomotiv s'est légèrement repris dernièrement avec deux victoires à domicile face à l'Arsenal Tula et le Rubin Kazan. Les Russes restent cependant en sixième position, loin des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le Bayern, même remanié, devrait s'imposer face à un Lokomotiv, qui reste sur 5 déplacements sans la moindre victoire.