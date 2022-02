Pronostic Bayern Munich Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern monte en puissance face à Leipzig

A quelques semaines des 8de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich veut accentuer sa domination en Bundesliga pour se focaliser sur la quête de la couronne européenne. Actuellement, l'équipe bavaroise domine la Bundesliga avec 6 unités de plus que le Borussia Dortmund. Les hommes de Nagelsmann ont mal lancé 2022 en s'inclinant contre leur bête noire de la saison, le Borussia Mönchengladbach (1-2), qui peut se targuer d'avoir un bilan positif face aux Munichois. Le Bayern a évidemment vite rectifié le tir en explosant le FC Cologne (0-4) et le Hertha Berlin (1-4). A noter que lors des deux derniers succès, le Français Corentin Tolisso s'est mis en évidence en inscrivant 2 buts. Lewandowski n'est évidemment pas en reste avec 7 buts marqués sur les 5 derniers matchs. A quelques semaines de retrouver Salzbourg, club partenaire de Leipzig, le Bayern va vouloir frapper un grand coup face aux coéquipiers de Nkunku. En face, Leipzig a été l'une des équipes les plus régulières de ces dernières saisons, obtenant régulièrement sa qualification pour la Ligue des Champions. Cette année, le club allemand a dû se contenter de la 3e place derrière Man City et le PSG, qui lui permet d'être rebasculé en Europa League. En Bundesliga, Leipzig a connu une entame en deçà des attentes. Arrivé pour remplacer Nagelsmann, Jesse Marsch a été licencié suite aux mauvais résultats du club et a été remplacé par Tedesco. Le coach allemand participe au redressement de Leipzig qui vient de remporter ses trois derniers matchs de championnat face à Mayence (4-1), Stuttgart (2-0) et Wolfsbourg (2-0). L'ancien parisien Christopher Nkunku réalise certainement sa meilleure saison en Allemagne et affiche 9 réalisations. Déterminé à frapper fort face à Leipzig, le Bayern devrait s'imposer et prendre date pour la confrontation à venir face au petit frère de Salzbourg.