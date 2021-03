Pronostic Bayern Munich Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern Munich finit le job face à la Lazio

Champion en titre, le Bayern Munich a fait un grand pas vers les quarts de finale en s’imposant lors du match aller disputé sur la pelouse du stade olympique de Rome face à la Lazio (1-4). Auteur d’une première partie de saison correcte, le club bavarois a passé la vitesse supérieure ces dernières semaines comme il en a souvent l'habitude. En Bundesliga, le Bayern s’est retrouvé sous la menace de Leipzig, mais a réalisé une très bonne opération ce week-end en dominant le Werder Brême (1-3) avec la (déjà) 32réalisation de la saison de Lewandowski. Ce succès cumulé au nul des hommes de Nagelsmann permet au club munichois de compter désormais 4 points d’avance. Champion du monde des clubs, le Bayern peut compter sur quasiment la totalité de son effectif. Depuis quelques rencontres, les Bavarois ont retrouvé de l’allant offensif avec d’excellentes prestations de Sané, Coman, Goretzka, Müller, Gnabry et de l’inévitable buteur Robert Lewandowski. Le Polonais réalise une saison XXL et marque but sur but.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio se déplace sans réelle ambition, après la lourde défaite du match aller (1-4). Les hommes de Simone Inzaghi ont notamment commis de grossières erreurs défensives qui ne pardonnent pas face à une formation du calibre du Bayern. À la suite de cette défaite, lesont connu un passage délicat avec deux revers consécutifs concédés face à Bologne (2-0) et contre la Juventus (3-1). En revanche, les Romains se sont repris difficilement ce week-end en dominant la lanterne rouge de Serie A, Crotone, à l'arrachée (3-2). Pour ce déplacement en Bavière, la Lazio devrait être largement dominée par un Bayern énorme et mené de main de maître par Lewandowski.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Bayern Munich Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !