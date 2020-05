Pronostic Bayern Munich Eintracht Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern Munich facile face à l'Eintracht Francfort !

Le Bayern n'a pas perdu ses bonnes habitudes pendant la pause forcée par l'épidémie de coronavirus. En déplacement chez une équipe de l'Union Berlin dimanche dernier pour sa reprise, le champion d'Allemagne en titre est allé s'imposer facilement (2-0) avec des buts de Pavard et Lewandowski. Il s'agit de la 5victoire consécutive sans encaisser de but pour les Bavarois toutes compétitions confondues.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Francfort est beaucoup moins à l'aise depuis quelques temps. En effet, l'Eintracht reste sur 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues : 0-3 à domicile face à Bâle en Europa League et 4-0 chez le Bayer Leverkusen avant l'interruption des matchs, et 1-3 samedi pour la reprise face à un Borussia Mönchengladbach qui aura largement dominé les débats. Sur ces 3 matchs, Francfort a donc marqué 1 seul but et on voit donc l'ogre bavarois s'imposer à domicile ce samedi en préservant sa cage inviolée.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Munich Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !