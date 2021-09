Pronostic Bayern Munich Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern Munich en force face au Dynamo Kiev !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern Munich Dynamo Kiev :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Europe lors de la saison 2019-2020, le Bayern Munich est l’un des grands favoris pour le titre lors de cette nouvelle édition. En effet, la formation bavaroise réalise une entame presque parfaite. Depuis leur match nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1) lors de la 1re journée de Bundesliga, les partenaires de Manuel Neuer ont tout raflé sur leur route. Cette excellente dynamique leur permet d’occuper la tête du championnat allemand avec 3 points d’avance sur le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg. Vainqueur de la SuperCoupe d’Allemagne face au Borussia Dortmund (3-1), le Bayern a débuté de manière impressionnante en Ligue des Champions. Largement dominatrice, la formation bavaroise a surclassé le FC Barcelone au Camp Nou (3-0). Si Nagelsmann peut toujours compter sur un Lewandowski en grande forme, le jeune technicien a relancé Leroy Sané, très bon depuis le début de saison.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Dynamo Kiev a remporté le championnat d’Ukraine en devançant le Shakhtar Donetsk. Lors de ce nouvel exercice, les hommes de Lucescu ont déjà pris les commandes devant leurs grands rivaux. En revanche, le Shakhtar de De Zerbi a pris sa revanche en remportant récemment la SuperCoupe d’Ukraine (3-0). En Ligue des Champions, le Dynamo a pensé remporter son premier match face au Benfica mais a vu la VAR leur refuser un but au bout du temps additionnel. Finalement, les Ukrainiens ont donc dû se contenter d'un match nul concédé à domicile (0-0). Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme le milieu Shapovarov, très bon lors des dernières semaines, tout comme Tsygangov, meilleur buteur du club avec 7 réalisations. En Bavière, le rouleau compresseur du Bayern Munich devrait logiquement se défaire du Dynamo Kiev pour prendre les commandes du groupe. Une victoire intéressante à prendre avec les cotes doublées de Wina.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Bayern Munich et gagnez- La cote du match nul et celle du Dynamo Kiev sont également doublées si vous ne voyez pas le Real gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecdès la fin du matchavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Munich Dynamo Kiev encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !