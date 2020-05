Pronostic Bayern Munich Dusseldorf : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Moins de buts 5 entre le Bayern et Düsseldorf

Leader de cette Bundesliga, le Bayern a fait un grand pas vers le titre mardi en dominant son dauphin, le Borussia à Dortmund, dans un match assez étrangement pauvre en buts (0-1). Depuis la reprise, Münich a aussi battu l'Union à Berlin (0-2) et l'Eintracht Francfort (5-3). Deux de ces trois matchs du Bayern ont donc vu moins de 3 buts. En face, Düsseldorf a fait deux nuls (0-0 contre Paderborn et 2-2 contre Cologne) pour une victoire mercredi contre Schalke (2-1), pour 2 de ses 3 matchs avec moins de 4 buts. N'ayant plus perdu depuis 6 matchs en Bundesliga, Düsseldorf est une équipe très accrocheuse en ce moment. On s'attend à voir moins de 5 buts sur ce match étant donnée que Düsseldorf devrait jouer à 11 derrière sur cette rencontre et faire le mur le plus de temps possible. A noter qu'à l'aller, le Bayern s'était imposé 4-0 mais Kimmich, encore lui, avait ouvert le score dès la 11minute.