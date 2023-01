Pronostic Bayern Munich Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern monte en puissance face à Cologne

La Bundesliga a repris le week-end dernier avec une très belle affiche entre Leipzig et le Bayern Munich, qui s’est conclue sans vainqueur (1-1). Placé en pointe depuis la blessure de Mané, Choupo-Moting a marqué son 7e but en 11 matchs de Bundesliga. Les Bavarois ont profité de la défaite de leur premier poursuivant, Fribourg, pour accentuer leur avance en tête du championnat. Désormais le club bavarois possède 5 unités de plus qu’un trio composé de l’Eintracht Francfort, l’Union Berlin et Fribourg. Ce mardi, les hommes de Nagelsmann reçoivent le FC Cologne et pourraient faire une belle opération car cette 17journée nous offre également un affrontement entre deux des poursuivants du Bayern, avec un Fribourg – Francfort au programme. Face à Leipzig, le Bayern a souffert mais a réussi à conserver le résultat nul, qui est venu mettre fin à la série de 10 victoires consécutives du club bavarois. Dans son Allianz Arena, la formation bavaroise est invaincue et reste sur 7 victoires consécutives en compétition officielle avec des résultats flatteurs. Pour cette reprise du championnat, le Bayern est privé de plusieurs joueurs importants puisque les Mané, Neuer, Hernandez, Mazraoui ou Sarr sont tous indisponibles. Cet hiver, le Bayern a attiré le portier suisse Sommer pour compenser la blessure de Neuer. Ce dernier a joué son premier match face à Leipzig.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Cologne lutte pour son maintien en Bundesliga. Actuellement, les Boucs se trouvent dans le ventre mou en 11position avec 5 points d’avance sur le 1relégable. En difficulté avant la coupure imposée par le Mondial avec 4 revers et un nul lors des 5 dernières journées de championnat, le FC Cologne est reparti de l’avant le week-end dernier. En effet, les hommes de Baumgart ont tout simplement explosé le Werder Brême (7-1) avec des doublés pour l’avant-centre Tigges et du milieu défensif tunisien Skhiri. Ce succès est venu redonner de la confiance aux partenaires d’Hector avant leur déplacement en Bavière. Loin de ses bases, le FC Cologne est peu à l’aise comme le prouve son bilan d’une seule victoire en 8 déplacements. Devant son public, le Bayern devrait reprendre sa marche en avant en prenant facilement le dessus sur le FC Cologne, avec au moins un écart de 2 buts comme lors des 7 dernières réceptions du club bavarois.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(294€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Cologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !