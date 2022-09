Pronostic Bayern Munich Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich passe la vitesse supérieure face au Bayer Leverkusen

Le Bayern Munich connaît une entame de saison paradoxale puisqu'il se montre très tranchant sur la scène européenne avec deux très beaux succès face à l'Inter (0-2) et contre le FC Barcelone (2-0), qui lui permettent d'occuper seul la tête d'un groupe très relevé mais qu'il n'est pas leader de Bundesliga. Au niveau national en effet, le club bavarois est à la peine avec seulement la 5place du classement général avec déjà 5 points de retard sur l'Union Berlin et 3 sur le Borussia Dortmund. Lors des 7 premières journées, le club bavarois a laissé des points en route à 4 reprises, ce qui est très rare pour le Bayern lors des dernières saisons. Oliver Kahn a confirmé que Nagelsmann n'était pas sous pression, mais l'on ressent qu'au prochain faux-pas, son avenir pourrait être mis en suspens. Lors de la dernière journée, avant l'épisode Ligue des Nations, le Bayern s'était incliné sur la pelouse d'Augsbourg (1-0). Le club de Munich reste sur 4 matchs sans victoires et déplore quelques incertitudes dans son effectif puisque les Coman ou Hernandez sont blessés. Depuis le départ de Lewandowski, Leroy Sané (4 buts dont 2 en Bundesliga) a été le joueur offensif le plus en vue, alors que Sadio Mané est loin de convaincre malgré ses 3 buts.

En face, le Bayer Leverkusen n'est pas au mieux non plus. Auteur d'un excellent exercice l'an passé, le club de Leverkusen avait fini en 3position de Bundesliga derrière les 2 gros : le Bayern et le Borussia. Lors de cet exercice, les hommes de Seoane avaient épaté par leur qualité de jeu. Cette saison, le Bayer peine avec un bilan peu glorieux de 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites lors des 7 premières journées disputées. Aux portes de la relégation actuellement au classement, les partenaires de Diaby doivent réagir pour ne pas vivre une saison galère. En Ligue des Champions, Leverkusen s'est fait surprendre sur la pelouse du Club Bruges avant de se reprendre à domicile face à l'Atletico Madrid. Le technicien suisse du Bayer compte sur ce dernier résultat pour lancer le début d'une série. Exceptionnel la saison dernière, le Tchèque Patrick Schick n'arrive pas à débloquer la machine, toujours coincée à 2 buts. Suite à la pause internationale, le Bayern va vouloir reprendre sa course en avant et devrait s'imposer à domicile face à un Bayer 15, dans une rencontre très animée comme souvent en Bundesliga.