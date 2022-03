Pronostic Bayern Munich Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern élève le ton face au Bayer Leverkusen

Le choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen samedi est évidemment l'affiche de la 25journée de Bundesliga. Le club bavarois occupe actuellement la tête du championnat avec 8 points d'avance sur le Borussia Dortmund et 14 sur le troisième qui n'est autre que le Bayer Leverkusen. Les hommes de Nagelsmann ont connu un départ 2022 laborieux avec deux défaites surprenantes en Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach (1-2) et contre le promu Bochum (4-2). De plus, les Bavarois ont souffert en 8de finale aller de Ligue des Champions avec un nul obtenu à Salzbourg (1-1) en toute fin de rencontre grâce au Français Kingsley Coman. La semaine prochaine, le club munichois recevra le club autrichien pour tenter de décrocher une place en quarts de la C1. En Bundesliga, les partenaires de Kimmich se sont repris en s'imposant lors des deux dernières journées face à Greuther Furth (4-1) et sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (0-1) la semaine passée. Entré en cours de jeu, Leroy Sané a inscrit l'unique but de la rencontre face à une équipe de l'Eintracht qui a souvent posé des problèmes au Bayern. Lors de la première partie de saison, le club munichois a certainement livré l'une de ses meilleures prestations lors du match aller face au Bayer Leverkusen (1-5) avec un doublé de Lewandowski. De son côté, le Bayer Leverkusen est l'une des satisfactions du championnat allemand. Les hommes de Giovanni Seoane pointent en 3position avec 4 points d'avance sur Fribourg, 5. Les partenaires de Schick sont en forme puisqu'ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs de Bundesliga, pour une défaite à Mayence (3-2) lors de leur dernier déplacement. Le week-end dernier, le Bayer s'est tranquillement imposé à domicile face à l'Arminia Bielefeld (3-0) avec notamment un doublé du Français Diaby. Le club de Leverkusen possède des jeunes joueurs talentueux comme les Diaby, Adli, ou la pépite Wirtz. Face à Bielefeld, Seoane était privé de l'important Schick, meilleur buteur du club (20 réalisations) mais aussi de la recrue Azmoun, arrivé de Saint-Pétersbourg. Ces deux éléments devraient de nouveau manquer ce rendez-vous face au Bayern. Déterminé à consolider sa première place, Munich devrait prendre, comme à l'aller, le dessus sur Leverkusen.