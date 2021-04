Pronostic Bayern Munich Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern fait un grand pas vers le titre face au Bayer leverkusen

En s'imposant sur la pelouse de Wolfsbourg (2-3) au terme d'un match spectaculaire, le Bayern Munich a réalisé la très bonne opération du week-end car en ouverture de la 29journée, Leipzig avait été tenu en échec par Hoffenheim. Le club bavarois compte désormais 7 points d'avance sur la formation de Julen Nagelsmann. Eliminé de la Ligue des Champions par le PSG, le club de Munich ne joue plus que le titre en Bundesliga. Handicapé par de nombreuses absences ces dernières semaines, le Bayern s'en est remis à sa nouvelle pépite Jamal Musiala, double buteur face aux Loups de Wolfsbourg. Ce succès a permis au club munichois de repartir de l'avant après le nul concédé à domicile face à l'Union Berlin (1-1). Suite à la victoire face à Wolfsbourg, Hansi Flick a annoncé son intention de quitter le club après avoir connu une année et demie très fructueuse.

De son côté, le Bayer Leverkusen a perdu pied en fin d'automne. Alors en tête de la Bundesliga, Leverkusen s'était incliné face au Bayern dans les arrêts de jeu et a eu du mal à repartir de l'avant suite à ce douloureux revers. Lors des dernières journées, les hommes de Peter Bosz ont montré quelques signes d'amélioration puisqu'ils ont dominé la lanterne rouge Schalke (2-1) mais aussi Cologne le week-end passé (3-0). Ces succès face à 2 formations relégables ont redonné un semblant de confiance au Bayer avant de se déplacer à l'Allianz Arena, dans un stade qui ne leur réussit guère malgré leur victoire l'an passé. En effet, le Bayern a remporté 26 des 30 dernières confrontations à domicile, pour 2 nuls et 2 défaites. Déterminés à faire un pas supplémentaire vers le titre, le Bayern devrait s'imposer avec la manière face au Bayer Leverkusen, pas spécialement dans sa meilleure forme.