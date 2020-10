Pronostic Bayern Munich Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern Munich en champion face à l’Atlético Madrid

L'affiche de cette première journée de Ligue des Champions met aux prises ce mercredi le Bayern Munich à l'Atlético Madrid. Le club allemand sort d'une incroyable saison au cours de laquelle il a signé un retentissant triplé. Sur le plan national, les Bavarois ont écrasé la concurrence à partir du début de l'hiver pour enlever la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. En Europe, les partenaires de Neuer se sont montrés performants tout au long de la saison avec notamment des succès impressionnants face à Tottenham (2-7) et surtout face au Barca (2-8) en quart de finale. Le Bayern a ensuite dominé le PSG en finale grâce à une réalisation de Kingsley Coman. Depuis la reprise, le Bayern s'est montré intraitable, excepté à Hoffenheim, où dans un jour sans, les hommes de Flick ont été largement battus (1-4). Le week-end dernier, des doublés de Muller et Lewandowski ont permis au club bavarois de s'imposer chez l'Arminia Bielefeld (1-4). Le buteur polonais a signé à cette occasion sa 7réalisation de la saison en 4 rencontres disputées. La saison passée, l'Atlético Madrid a tout juste fait le job en Liga en accrochant l'une des 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les hommes de Simeone avaient aussi réalisé un exploit en sortant le champion en titre dans une superbe rencontre à Anfield face à Liverpool mais les hommes de Simeone s'étaient directement inclinés ensuite face à Leipzig en quart de finale. L'Atlético a effectué une belle opération lors du dernier mercato en recrutant Luis Suarez, en provenance de Barcelone. L'Uruguayen s'est déjà signalé avec 3 réalisations et une passe décisive. Invaincue depuis le début de saison, la bande à Simeone a tout de même perdu des points contre Huesca et Villarreal. Champion en titre, le Bayern devrait s'imposer à domicile face à l'Atlético.