Pronostic Bayern Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Un Bayern en grande forme pour Liverpool

Le Bayern réalise un excellent début d'année 2019 et vient d'atomiser Wolfsbourg ce week-end (6-0). Les hommes de Kovac ont connu un début de saison compliqué mais sont désormais sur une excellente dynamique. Leur large succès du week-end leur a même permis de ravir la première place à Dortmund. De plus, les champions du Monde 2014 Müller, Boateng et Hümmels viennent d'apprendre qu'ils ne faisaient plus partie des plans du sélectionneur Joachim Löw, et ils ont à cœur de réaliser de grandes performances. A l'aller, les Bavarois s'étaient montrés solides alors qu'on leur prévoyait l'enfer à Anfield (0-0). Alors qu'un match nul avec des buts enverrait Liverpool en quart, les joueurs de Kovac vont devoir tout faire pour s'imposer. Soutenu par son public, le Bayern veut enchaîner une 8e victoire consécutive à domicile.

De son côté, Liverpool a retrouvé des couleurs ce week-end en s'imposant face à Burnley (4-2). Firmino et Mané se sont distingués avec des doublés à la clé. Les hommes de Klopp sont performants à Anfield mais connaissent des difficultés en déplacement où ils restent sur 3 nuls. Les deux dernières sorties se sont conclues sur des nuls sans but avec de piètres performances, que ce soit à Old Trafford ou sur la pelouse d'Everton dans le derby. Lors de leur épopée européenne de la saison passée, Liverpool a souvent fait la différence lors de leurs prestations à domicile. Les Reds restent d'ailleurs sur 4 défaites consécutives à l'extérieur en C1 (et même 5 si l'on compte la finale jouée et perdu à Kiev). Pour ce choc, nous voyons un Bayern poussé par ses fans s'imposer et filer en quart.