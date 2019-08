Pronostic Bayern Hertha Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern Munich réagit face au Hertha Berlin

Champion d'Allemagne en titre, le Bayern s'est incliné samedi dernier lors de la Supercoupe d'Allemagne face au grand rival du Borussia Dortmund (2-0). Le club s'est ensuite repris en amical avec une victoire 23-0 face à la modeste formation de Rottach-Egern, avant de remporter leur premier tour de Coupe d'Allemagne (3 à 1 face à Cottbus). Lewandowski et Coman se sont notamment mis en valeur. Le club a perdu son fameux duo "Robbery", parti à la retraite, son défenseur Hümmels et James qui est retourné à Madrid. Défensivement, le club a investi sur les deux français champions du Monde Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, mais offensivement Coman et Gnabry n'ont pas de concurrence sur les ailes. Perisic est pressenti, tandis que la cible numéro 1, Leroy Sané, s'est dissipée suite à la grave blessure du Citizen. Le Bayern débute face au Hertha Berlin qui avait terminé la saison dernière à la 11place. Les Berlinois avaient tenu tête au Bayern la saison dernière dans leurs confrontations directes mais ils avaient tout de même perdu les deux dernières confrontations (à Berlin en Coupe et à Munich en championnat). Le club berlinois dispose d'attaquants de premier plan avec l'expérimenté Ibisevic, Salomon Kalou et le nouveau venu Lukebakio. Le Hertha a réalisé une préparation intéressante et a offert des matchs spectaculaires avec plusieurs buts par rencontre (dont notamment une victoire 5-1 en Coupe d'Allemagne face à un petit club). Pour ce premier match de Bundesliga, le Bayern devrait lancer sa saison par un succès dans une rencontre avec plus de 2 buts.