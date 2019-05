Pronostic Bayern Hanovre : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Duel a priori déséquilibré entre le Bayern et Hanovre

Dimanche dernier, le Bayern a raté une belle opportunité de s'offrir un joker dans le mano à mano qu'il livre avec le Borussia Dortmund. Les hommes de Niko Kovač ont concédé le nul à Nuremberg (1-1) et n'ont ainsi pas profiter du revers du Borussia Dortmund la veille dans le derby de la Ruhr. Ce samedi, les Bavarois ont un match largement à leur portée tandis que Dortmund va devoir gérer un déplacement délicat à Brême, face au Werder. Dans leur Allianz Arena, les Bavarois sont solides en Bundesliga (11 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et ils se sont imposés lors des 5 dernières réceptions sans concéder de but. Le Bayern affronte Hanovre, lanterne rouge de Bundesliga déjà condamné à descendre à l'échelon inférieur. La formation de Thomas Doll n'a pas remporté la moindre rencontre en déplacement cette saison en Bundesliga (pour 5 matchs nuls et 10 défaites). De plus, Hanovre possède la plus mauvaise défense hors de ses bases en championnat. Vainqueur de ses 5 derniers matchs de championnat joués à domicile sans encaisser de but, le Bayern pourrait faire le job malgré la probable absence de Neuer sans être trop menacé par une formation d'Hanovre déjà condamnée.