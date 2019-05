Pronostic Bayern Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern remporte le titre face à Francfort !

Cette 34et dernière journée de Bundesliga doit révéler le futur champion. Le Bayern Munich est le grand favori pusiqu'il possède deux points d'avance sur Dortmund. Les Bavarois ne veulent pas compter pas sur un éventuel faux pas de la bande à Favre et ils vont tout faire pour s'imposer afin de célébrer ce nouveau sacre avec leurs fans. A domicile, le Bayern est en grande forme et a remporté ses 10 derniers matchs. De plus, il se montre impressionnant offensivement à l'image de ses succès récents sur Wolfsbourg (6-0), Mayence (6-0) ou Dortmund (5-0). Ce match sera aussi celui des adieux de Ribéry et Robben, qui ont marqué l'histoire du club. Les Bavarois sont opposés ce samedi à l'Eintracht Francfort qui peut toujours espérer décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Les hommes d'Adi Hutter doivent pour cela s'imposer. Francfort a connu une longue saison, avec une demi-finale d'Europa League, et les joueurs semblent payer le prix physiquement depuis quelques matchs. L'Eintracht reste sur 6 matchs sans victoires et les 3 derniers se sont terminés sur 2 défaites en Bundesliga et 1 élimination de C3. Logiquement, le Bayern devrait s'imposer assez tranquillement face à une formation de Francfort épuisée par une longue saison.