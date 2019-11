Pronostic Bayern Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Une affiche avec des buts entre le Bayern et Dortmund !

En face, les Marsupiaux ont réalisé mercredi une excellente opération en Ligue des Champions au terme d'un match au scénario fou face à l'Inter (3-2). Les hommes de Favre se sont retrouvés menés de deux buts à la mi-temps mais ont su renverser le cours du match en seconde période avec une nouvelle grande performance d'Hakimi. En Bundesliga, les récentes victoires sur Gladbach' (2-1) et Wolfsbourg (3-0) ont replacé le club dans la lutte pour le titre. Comme le Bayern, Dortmund inquiète en défense où la lenteur de Matt Hümmels se fait ressentir. Ce choc au sommet en Allemagne s'annonce spectaculaire et devrait nous offrir plus de 2 buts, comme cela a été le cas lors de 10 des 11 derniers matchs du Bayern et sur les 3 derniers de Dortmund.