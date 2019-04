Pronostic Bayern Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern reprend la tête face à Dortmund !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern - Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le titre pour la Bundesliga saison 2018/2019 se joue peut-être ce samedi à l’Allianz Arena de Munich. Le Bayern, avec son nul à Fribourg, a perdu la tête au profit de Dortmund (2 points d’avance). Les Bavarois sont éliminés de la Ligue des Champions et ne peuvent pas se permettre de perdre le titre au détriment des rivaux de Dortmund. Cette semaine, les hommes de Kovac ont eu chaud en Coupe d’Allemagne contre Heidenheim, pensionnaire de deuxième division (5-4). Néanmoins, à domicile, le Bayern est toujours une équipe impressionnante, qui a remporté ses 7 derniers matchs de championnat. Leurs deux plus récentes victoires en Bundesliga se sont terminées sur un score impressionnant de 6-0 (Wolfsbourg et Mayence).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dortmund a réalisé une excellente affaire en s’imposant le week-end dernier face à Wolfsbourg (2-0). En l’absence de Reus, autorisé à retrouver son épouse sur le point d’accoucher, Paco Alcacer s’est mué en homme providentiel avec un doublé inscrit dans les arrêts de jeu. Si cette victoire a boosté les hommes de Favre avant ce difficile déplacement à Munich, le Borussia n’oublie pas que la saison dernière, il était parti de Bavière avec 6 pions dans la musette. De plus, Dortmund est en difficultés à l'extérieur depuis le début de l'année (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Cette fois, nous voyons le Bayern poussé par son public réussir à s’imposer et à reprendre la tête de la Bundesliga.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !