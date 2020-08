Pronostic Bayern Chelsea : Analyse, prono et cotes doublées sur le 1/8e de finale de Ligue des champions

Le Bayern Munich confirme face à Chelsea !

Le Bayern Munich a été l'équipe la plus impressionnante des huitièmes de finale aller avec une large victoire sur Chelsea (3-0). Ce large succès à Stamford Bridge place les Allemands en situation très favorable avant le match retour en Bavière. Les Bavarois sont en plus en pleine confiance avec le gain d'un nouveau titre de champion en Bundesliga et son succès en final Coupe d'Allemagne. Les hommes d'Hans-Dieter Flick ont fini très fort avec un bilan de 20 victoires pour un nul lors des 21 dernières journées de Bundesliga. Emmené par un Robert Lewandowski exceptionnel, auteur de 34 buts en championnat, le Bayern rêve d'un triplé et semble avoir les moyens d'aller le chercher.

Pour sa première saison à la tête des Blues, Franck Lampard a réussi un excellent travail en qualifiant son équipe pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Le week-end dernier, Chelsea a cependant perdu le week-end dernier en finale de FA Cup contre Arsenal pour ce qui aurait été "the icing on the cake". Cette défaite coûte chère aux Blues puisqu'ils ont en plus perdu Azpilicueta, Pedro et peut-être Pulisic sur blessure. La perte de l'Américain est handicapante tant l'ancien de Dortmund s'est montré inspiré en cette fin de saison. Ces absences combinées aux suspensions de Jorginho et Marcos Alonso, ainsi que les doutes qui entourent l'état physique de Willian et Kanté, devraient contraindre Lampard a aligné une équipe loin de son XI type. Pour ce huitième retour, le Bayern devrait affirmer son statut et s'imposer face à des Blues décimés.