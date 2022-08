Pronostic Bayern Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern face à sa bête noire le Borussia Mönchengladbach

La 4journée de Bundesliga nous offre une affiche entre les deux premiers du classement de Bundesliga. Impressionnant en ce début de saison, le Bayern Munich écrase tout sur son passage à la manière d'un PSG en France. Le départ du goleador Robert Lewandowski a été parfaitement compensé par l'arrivée de Sadio Mané. L'ancien de Liverpool a marqué 4 buts sur ses 4 premiers matchs. Le Bayern, qui n'avait pas manqué sa première sortie officielle de l'année en dominant Leipzig (3-5) en finale de la SuperCoupe d'Allemagne a maîtrisé ensuite ses 3 premiers matchs de championnat. Avec deux énormes victoires à l'extérieur (6-1 à Francfort et 7-0 à Bochum), pour 1 autre à domicile 2-0 contre Wolfsbourg. Seulement 10la saison passée, Gladbach' avait surtout brillé pour sa propension à embêter le Bayern. En effet, l'équipe de Pléa et Thuram avait terminé invaincu la saison face aux Bavarois malgré 3 duels. Victorieux 5-0 à domicile en coupe d'Allemagne, le Borussia Mönchengladbach s'était imposé 2-1 à Munich en championnat, pour un nul à la maison (1-1). Dauphin actuel des Bavarois, le Borussia Mönchengladbach a démarré son nouvel exercice avec 2 victoires et 1 nul. Faciles vainqueurs de Hoffenheim en ouverture de la saison (4-1), les coéquipiers de Bensebaini ont signé ensuite un match nul chez le promu Schalke 04 (2-2), se faisant égaliser en fin de match. De retour à domicile, Gladbach' a battu le Hertha Berlin (1-0) sur un but d'Alassane Pléa vendredi dernier. Si le Bayern part grand favori de ce match, on pourrait voir des buts être marqués des deux côtés entre deux équipes en forme.