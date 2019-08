Pronostic Bayern Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes de la SuperCoupe d'Allemagne

Une Supercoupe d’Allemagne avec des buts

Ce samedi, le Borussia Dortmund affronte le Bayern Munich dans le cadre de la Supercoupe d'Allemagne. Cette affiche est un grand classique Outre-Rhin qui a animé la saison dernière. L'équipe de la Ruhr avait réussi un excellent début avant de flancher en hiver. La bande à Favre a perdu le titre à cette période avant de finir avec deux points de retard sur le Bayern. La dynamique du Bayern a été inverse, avec un départ difficile et une fin de saison en boulet de canon. Les deux formations ont opéré plusieurs changements dans leur effectif. Le Borussia s'est montré très actif avec le retour d'Hümmels, ainsi que les arrivées de Nico Schulz, Thorgan Hazard ou Julian Brandt. Les deux derniers, blessés, ne devraient pas jouer. A Munich, un lifting a été opéré, avec les départs de Ribéry, Robben et Hümmels et l'arrivée de deux jeunes latéraux français champions du Monde : Benjamin Pavard et Lucas Hernandez qui est blessé. Cette affiche s'annonce prometteuse et devrait offrir des buts aux spectateurs de la Signal Iduna Park. En effet, les 8 dernières confrontations entre les deux formations ont offert systématiquement plus de 2 buts par rencontre. L'an passé, Dortmund a gagné le match aller 3-2 et le Bayern le retour 5-0. Les deux clubs disposent de potentiel offensif exceptionnel et leur philosophie de jeu est basée sur l'attaque.