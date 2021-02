Pronostic Bayern Arminia Bielefeld : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich assure face à l’Arminia Bielefeld

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern – Arminia Bielefeld :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour du Qatar, où le club bavarois est monté sur le toit du monde grâce à son succès sur les Tigres (0-1), le Bayern retrouve sa routine face à l’Arminia Bielefeld dans le cadre de la 21journée de Bundesliga. Les Bavarois sont en tête du classement avec 4 points d’avance sur Leipzig qui a gagné vendredi. Le club allemand sort d’une saison extraordinaire au cours de laquelle il a remporté, la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne, la Ligue des Champions, la SuperCoupe d’Allemagne, la Super Coupe d’Europe et donc le Championnat du Monde des clubs. En championnat, le Bayern a connu quelques contre-performances mais évolue un cran au-dessus de tous ses adversaires. Par ailleurs, les hommes de Flick viennent de s’imposer lors des 5 dernières journées face à Fribourg, Augsbourg, Schalke, Hoffenheim et le Hertha Berlin. La formation bavaroise devrait passer la vitesse supérieure dans cette dernière ligne droite avec l’objectif de défendre son titre européen.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Arminia Bielefeld lutte pour rester en Bundeliga. Actuellement, le club entrainé par Uwe Neuhaus occupe la 16place, celle de barragiste, à égalité avec le Hertha Berlin. L’Arminia avait connu un passage intéressant, avec des succès sur Schalke, le Hertha Berlin et Stuttgart. Les partenaires de Fabian Klos n’ont pas su conserver cette dynamique et viennent de s’incliner lourdement contre l’Eintracht Francfort (1-5) et contre Cologne (3-1). Dimanche dernier, l’Arminia a vu son match contre le Werder être reporté suite aux fortes chutes de neige qui ont touché Bielefeld. Un gros cran au-dessus, le Bayern devrait s’imposer tranquillement face à l’Arminia Bielefeld dans un match à buts comme souvent avec le promu et comme à l'aller (victoire 4-1 du Bayern).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Arminia Bielefeld détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !