Pronostic Bayer Leverkusen Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer solide face à Nice

Cinquième de Bundesliga la saison passée, le Bayer Leverkusen a raté la Ligue des Champions de très peu. L'équipe de Peter Bosz a terminé troisième de son groupe de LDC l'an passé, derrière la Juventus et l'Atlético. Basculé en Europa League, le club allemand a atteint les quarts de finale, où il s'est incliné face au futur finaliste, l'Inter. A l'intersaison, le Bayer a perdu deux éléments importants, la pépite Kai Havertz, parti rejoindre Chelsea, et l'expérimenté Kevin Volland, transféré à Monaco, mais a tout de même récupéré l'attaquant tchèque Patrick Schick (ex-Roma, Leipzig). Ces départs expliquent certainement le départ poussif du club de Leverkusen. Après 4 journées disputées, le Bayer est invaincu mais ne compte qu'une seule victoire, obtenue le week-end dernier face à Mayence (0-1), l'argentin Lucas Alario a inscrit la seule réalisation de la rencontre. Pour le reste, les partenaires de Diaby ont partagé les points avec Wolfsbourg, Stuttgart et Leipzig.

De son côté, Nice a effectué une belle opération le week-end dernier en s'imposant face à l'AS Saint Etienne (1-3). Les Azuréens ont parfaitement exploité les cadeaux de la défense stéphanoise pour s'imposer. Cette deuxième victoire de suite place les Niçois en 4position au général. Le club a effectué un recrutement intéressant lors du mercato avec notamment les Schneiderlin, Rony Lopes ou Amine Gouiri. L'ancien Lyonnais réalise un excellent départ avec 3 buts au compteur en club et 3 autres en sélection espoirs. Invaincu depuis le début de saison, le Bayer Leverkusen semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation niçoise en forme mais qui reste encore friable à l'image de ses défaites face à Paris et Montpellier ou même sa 2mi-temps face aux Verts.