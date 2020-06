Pronostic Bayer Leverkusen Mayence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Leverkusen va se battre face à Mayence pour un ticket en LDC

Cinquième de Bundesliga avec 60 points, le Bayer Leverkusen a perdu gros le week-end dernier. Sur la pelouse d'une formation du Herta Berlin solide, intéressante depuis la reprise du championnat mais qui n'avait plus rien à espérer au classement, les partenaires de Kevin Volland ont perdu cette rencontre capitale dans la course à la Ligue des champions (2-0). Alors que l'équipe se dirigeait tout droit vers la qualification pour la Ligue des Champions, cela est devenu très compliqué puisque, dans le même temps, Gladbach s'est imposé chez la lanterne rouge de Paderborn. Au final, a une journée de la fin, Leverkusen doit remporter son match contre Mayence dans un premier temps, et espérer que le Hertha Berlin s'impose contre Gladbach. En face, Mayence a réalisé une belle fin de championnat. Au bord de la relégation il y a 2 semaines, les partenaires de Mateta ont pris les choses en main pour se maintenir une saison supplémentaire dans l'élite du football allemand. Après une grosse victoire du coté de Francfort (2-0), Mayence a joué avec le feu avec cette défaite à la maison contre Augsbourg (2-1) mais a parfaitement repris les choses en main avec cette très grosse victoire sur le terrain Dortmund (2-0). Opposés au Werder Breme le week-end dernier, la bande d'Achim Beierlozer s'est emparé d'une victoire (3-1) validant totalement son maintien. Mayence est sauvé et devrait logiquement lâcher ce match contre un Leverkusen qui rêve de Ligue des Champions et espérera un faux-pas de Gladbach.