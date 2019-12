Pronostic Bayer Leverkusen Juventus : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Face à Leverkusen, la Juventus ne perd pas deux fois de suite !

Le Bayer Leverkusen a réalisé une belle opération en remportant ses deux derniers matchs de Ligue des Champions. Les Allemands ont tout d'abord battu l'Atletico Madrid (2-1) avant d'aller chercher un précieux succès à Moscou (0-2). Ces bonnes prestations européennes se confirment en Bundesliga où le Bayer vient de s'imposer face au Bayern (1-2) et contre Schalke (2-1). Les hommes de Peter Bosz sont désormais en sixième position du classement. En Ligue des Champions, les huitièmes sont toujours accessibles mais les partenaires de Kai Harvertz doivent absolument s'imposer et espérer une contre-performance de l'Atlético. De plus, le Bayer affronte une équipe de la Juventus revancharde.

La Vieille Dame reste sur une défaite dans le Calcio face à la Lazio (3-1). Ce revers, le premier de la saison toutes compétitions confondues, a repoussé les Turinois à 2 points de l'Inter en Serie A. En Ligue des champions, les Turinois ont fait le job et sont déjà assurés de terminer en tête du groupe. Lors de la précédente journée, la Vieille Dame a décroché une belle victoire face à l'Atletico (1-0) sur un superbe but de Paulo Dybala. La Juve est une machine à gagner et devrait réagir en Allemagne, deux matchs sans victoire étant rarissime et souvent non tolérée. Facile vainqueur à l'aller (3-0), la Vieille Dame devrait repartir de l'avant face au Bayer.