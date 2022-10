Pronostic Bayer Leverkusen FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayer Leverkusen se reprend face à Porto

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Auteur d'une très belle saison l'an passé, le Bayer ne rencontre pas la même réussite lors de cet exercice. Tombé dans la zone de la relégation, les dirigeants du club ont été poussés à réagir suite à ce classement catastrophique. Le Suisse Seoane a donc été remercié et remplacé par l'Espagnol Xabi Alonso, qui officie pour la première fois en tant que coach d'une équipe professionnelle. Pour sa première, l'ancien joueur de Liverpool a vu des hommes réagir en dominant largement à domicile Schalke (4-0) avec des réalisations de Diaby, Frimpong (doublé) et Paulinho. Ce succès face à un adversaire direct a permis au Bayer de sortir de la zone rouge. Le technicien espagnol cherche désormais à lancer le début d'une série. Place à la Ligue des Champions avec la réception du FC Porto contre lequel le club allemand s'est incliné à l'aller (2-0) dans une rencontre où Patrick Schick avait eu l'opportunité d'ouvrir le score mais avait vu son penalty être arrêté par le portier portugais. Lors des rencontres précédentes, Leverkusen avait été battu par le Club Bruges (1-0) avant de prendre le dessus sur son seul match à domicile, joué face à l'Atlético (2-0). En course pour la qualification, la formation allemande doit prendre des points lors de cette rencontre à la maison face au FC Porto. Pour cela, elle compte sur le prolongement de l'électrochoc causé par l'arrivée de Xabi Alonso.

De son côté, le FC Porto a connu une entame délicate avec 2 défaites sur les 2 premiers matchs. D'abord les hommes de Conceicao ont concédé un revers au bout d'un interminable temps additionnel contre l'Atlético Madrid (2-1). Ensuite, le club portugais a subi une déculottée à domicile par le Club Bruges (0-4). Sous pression, la formation portugaise a donc parfaitement réagi lors de la dernière journée en dominant à domicile le Bayer (2-0). Dans son championnat national, Porto, champion en titre, est parti en chasse du Benfica qui compte 3 points d'avance. Le week-end dernier, la bande à Conceicao s'est imposée sur la pelouse de Portimonense grâce à des réalisations d'Otavio et de l'ailier Pepê. L'autre Pepe, l'ancien défenseur du Real, ratera en revanche ce match retour en raison d'une grave blessure. Devant son public où il a déjà battu l'Atlético et relancé par l'arrivée de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen devrait au moins accrocher le nul face à une équipe du FC Porto irrégulière dans ses performances.