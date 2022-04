Pronostic Bayer Leverkusen Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen conforte sa place face à l’Eintracht Francfort

Troisième de Bundesliga à l'orée de cette journée, le Bayer Leverkusen possède 3 points d'avance sur Fribourg, 5e. Les partenaires de Diaby ne sont donc toujours pas assurés de finir dans les 4 premières places qui leur permettrait de participer à la prochaine Ligue des Champions. En s'imposant ce lundi face à l'Eintracht, le Bayer ferait un grand pas vers cet objectif. Après avoir connu une période délicate avec une élimination en Europa League face à l'Atalanta, le club de Leverkusen s'est relancé en remportant 3 des 5 dernières journées, avec des succès sur Wolfsbourg, le Hertha et le week-end dernier contre une équipe de Greuther Furth (1-4) lanterne rouge de Bundesliga. Dans cette équipe, on retrouve d'excellents éléments comme le buteur tchèque Schick (21 buts), ou l'international français Diaby (12 buts et 9 passes décisives). En revanche, le prometteur Wirtz s'est sévèrement blessé et reviendra l'an prochain.

A Francfort, l'objectif de fin de saison est très simple, remporter l'Europa League. La formation allemande a réussi un très beau parcours en sortant notamment en 1/4 de finale le grand favori, le FC Barcelone. L'Eintracht a également pris une option sur la qualification pour la finale en s'imposant au stade Olympique de Londres face à West Ham (2-1) avec un excellent Kamada aux manettes. En championnat, l'Eintracht est assuré de se maintenir et ne peut plus revenir sur les places européennes. Le club de Francfort pourrait délaisser cette rencontre face au Bayer pour se mobiliser sur la réception de West Ham jeudi prochain. D'ailleurs l'Eintracht n'a pas gagné depuis 6 journées en Bundesliga (4 nuls, 2 défaite). A domicile et sans doute plus concerné, le Bayer devrait prendre le dessus sur une équipe de Francfort concentré sur sa demi-finale européenne.