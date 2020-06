Pronostic Bayer Leverkusen Cologne : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen doit battre Cologne pour aller en C1

Avec 7 points d'avance à 3 journées de la fin sur la seizième place occupée par le Fortuna Düsseldorf, Cologne est quasiment sauvée. Excellent avant la trêve, le promu ne trouve en revanche plus la formule magique depuis la pause. Avec 3 matchs nuls et 3 défaites, c'est l'équipe la plus faible depuis la reprise, juste devant Schalke 04 (2 nuls – 4 défaites), mais derrière la lanterne rouge Paderborn (4 nuls – 2 défaites). Opposés à une formation de l'Union Berlin en quête de points le week-end dernier, les joueurs de Cologne ont perdu une nouvelle fois cette rencontre (1-2). Vivement que la saison se termine pour la formation du Bouc. En face, le Bayer Leverkusen pointe à la quatrième place de la Bundesliga. A 3 journées de la fin, l'objectif du Bayer est très clair : disputer la Ligue des Champions. En Allemagne, ils sont encore 3 pour 2 places en C1 et si on considèrer que Leipzig va garder sa troisième position vu son avance conséquente, Gladbach' et Leverkusen vont se disputer cette 4place. Les partenaires de Kai Havertz ont récupéré cette position le week-end dernier. Après la défaite du Borussia sur le fil à Munich (2-1), ils ont ramené le point du match nul de Schalke (1-1). La victoire était très attendue, mais le Bayer a repris son destin entre ses mains. Contre une équipe de Cologne a priori maintenu et qui enchaîne les mauvaises performances, Leverkusen devrait s'imposer.